Küresel Huzur Endeksi'nin 2025 raporu açıklandı: 163 ülke arasında Türkiye kaçıncı sırada?

Küresel Huzur Endeksi'nin 2025 raporu açıklandı: 163 ülke arasında Türkiye kaçıncı sırada?

1.09.2025 14:36:00
Haber Merkezi
Küresel Huzur Endeksi'nin 2025 raporu açıklandı: 163 ülke arasında Türkiye kaçıncı sırada?

Küresel Huzur Endeksi'nin 2025 raporunda İzlanda bir kez daha zirvede yer aldı. 163 ülkenin yer aldığı raporda Türkiye son sıralarda bulunuyor.

Küresel Huzur Endeksi’nin (Global Peace Index – GPI) 2025 raporu açıklandı. 

Rapora göre İzlanda, 17'nci kez dünyanın en huzurlu ülkesi seçildi. 

Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP) tarafından hazırlanan endeks, her yıl 163 ülkeyi güvenlik, iç ve dış çatışmalar ile militarizasyon seviyeleri gibi 23 ayrı ölçüt üzerinden değerlendiriyor.

Rapora göre huzur seviyeleri renkli bir harita üzerinden de gösteriliyor: koyu yeşil 'çok yüksek huzur', kırmızı ise 'çok düşük huzur' anlamına geliyor.

Image

TÜRKİYE'NİN YERİ DİKKAT ÇEKTİ

2025 endeksinde Türkiye, 163 ülke arasında 146. sırada yer aldı. Türkiye’nin puanı 2.852 olarak ölçülürken, geçen yıla kıyasla durumun bir miktar kötüleştiği (+0.051) belirtildi.

Raporda Türkiye’nin düşük sıralamasında etkili olan unsurlar arasında, terör örgütü PKK ile süren çatışmalar, Suriye’deki askerî varlık, yüksek düzeydeki militarizasyon ve komşularıyla yaşanan siyasi gerilimler öne çıktı.

Sıralamada, Filistin Türkiye'nin bir sıra yukarısında yer alırken Irak bir sıra geride konumlandı.

Aynı raporda ABD'nin 128. sırada yer alarak; Honduras, Bangladeş ve Uganda gibi ülkelerin gerisinde kalması ise dikkat çekti.

Raporda 'huzursuzluk' nedenleri olarak savaşlar ve çatışmalar neden gösterildi.

Image

EN HUZURLU İZLANDA, EN KÖTÜ RUSYA

İşte dünyanın en huzurlu 20 ülkesi:

  1. İzlanda
  2. İrlanda
  3. Yeni Zelanda
  4. Avusturya
  5. İsviçre
  6. Singapur
  7. Portekiz
  8. Danimarka
  9. Slovenya
  10. Finlandiya
  11. Çekya
  12. Japonya
  13. Malezya
  14. Kanada
  15. Hollanda
  16. Belçika
  17. Macaristan
  18. Avustralya
  19. Hırvatistan
  20. Almanya

Listenin sonunda ise Ukrayna ve Rusya yer alıyor.

