Küresel Huzur Endeksi'nin 2025 raporu açıklandı: 163 ülke arasında Türkiye kaçıncı sırada?

Küresel Huzur Endeksi’nin (Global Peace Index – GPI) 2025 raporu açıklandı.

Rapora göre İzlanda, 17'nci kez dünyanın en huzurlu ülkesi seçildi.

Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP) tarafından hazırlanan endeks, her yıl 163 ülkeyi güvenlik, iç ve dış çatışmalar ile militarizasyon seviyeleri gibi 23 ayrı ölçüt üzerinden değerlendiriyor.

Rapora göre huzur seviyeleri renkli bir harita üzerinden de gösteriliyor: koyu yeşil 'çok yüksek huzur', kırmızı ise 'çok düşük huzur' anlamına geliyor.

TÜRKİYE'NİN YERİ DİKKAT ÇEKTİ

2025 endeksinde Türkiye, 163 ülke arasında 146. sırada yer aldı. Türkiye’nin puanı 2.852 olarak ölçülürken, geçen yıla kıyasla durumun bir miktar kötüleştiği (+0.051) belirtildi.

Raporda Türkiye’nin düşük sıralamasında etkili olan unsurlar arasında, terör örgütü PKK ile süren çatışmalar, Suriye’deki askerî varlık, yüksek düzeydeki militarizasyon ve komşularıyla yaşanan siyasi gerilimler öne çıktı.

Sıralamada, Filistin Türkiye'nin bir sıra yukarısında yer alırken Irak bir sıra geride konumlandı.

Aynı raporda ABD'nin 128. sırada yer alarak; Honduras, Bangladeş ve Uganda gibi ülkelerin gerisinde kalması ise dikkat çekti.

Raporda 'huzursuzluk' nedenleri olarak savaşlar ve çatışmalar neden gösterildi.

EN HUZURLU İZLANDA, EN KÖTÜ RUSYA

İşte dünyanın en huzurlu 20 ülkesi:

İzlanda İrlanda Yeni Zelanda Avusturya İsviçre Singapur Portekiz Danimarka Slovenya Finlandiya Çekya Japonya Malezya Kanada Hollanda Belçika Macaristan Avustralya Hırvatistan Almanya

Listenin sonunda ise Ukrayna ve Rusya yer alıyor.