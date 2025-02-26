Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor

Yayınlanma: 26.02.2025 - 09:22

Güncelleme: 26.02.2025 - 09:22

Küresel piyasalar, makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikaların oluşturduğu belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün dünyanın en büyük şirketlerinden Nvidia'nın finansal sonuçlarına çevrildi.

Trump'ın ABD'nin yakın ticari ilişkileri bulunan ülkelerle tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşının derinleşebileceğine yönelik kaygılar risk algısının yükselmesine neden olurken, makroekonomik verilerden alınan sinyaller de yatırımcıları temkinli davranmaya yönlendiriyor.

Ticaret Bakanlığına bakır ithalatına yönelik olası gümrük vergilerini araştırma talimatı veren kararnameyi imzalayan Trump, daha sonra Truth Social hesabından yaptığı açıklamada "Bakır endüstrimizi yeniden inşa etmek için Ticaret Bakanımdan ve ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) bakır ithalatını incelemelerini ve Amerikalıları işsiz bırakan haksız ticareti sona erdirmelerini talep ettim." ifadelerini kullandı.

Trump, tarifelerin Amerikan bakır endüstrisinin yeniden kurulmasına yardımcı olacağını ve ABD'nin ulusal savunmasını güçlendireceğini vurgulayarak, "Amerikan endüstrileri bakıra bağımlı ve bakır Amerika'da üretilmeli. Muafiyet yok, istisna yok." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Trump'ın politikalarının enflasyonist baskıları artırabileceğine ilişkin soru işaretleri devam ederken, bu durumun ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını daraltabileceğine yönelik endişeler de varlığını koruyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yılın ilk faiz indirimini haziran ayında yapacağına yönelik fiyatlamalar öne çıkarken, bankanın yıl genelinde toplamda iki faiz indirimi yapacağı tahmin ediliyor.

Makroekonomik veri tarafında, New York Fed Tüketici Güven Endeksi, şubatta aylık 7 puan azalışla 98,3'e inerek beklentilerden fazla geriledi.

Kurumsal tarafta ise ABD yönetiminin Çin'e çip ihracatına yönelik daha fazla kısıtlama planladığına dair haber sonrasında, bugün bilançosunu yayımlayacak Nvidia'nın hisseleri yüzde 3'e yakın gerilerken, Broadcom hisseleri yüzde 2,6, Advanced Micro Devices hisseleri yüzde 3,8 ve çip donanımı üreticisi Lam Research hisseleri yüzde 3,6 değer kaybetti.

Ayrıca, Avrupa satışlarında keskin bir düşüş bildiren Tesla'nın hisseleri yüzde 8'den fazla düştü.

Söz konusu gelişmeler tahvil talebinin güçlenmesine neden olurken, son beş iş gününde de gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 10 baz puan azalışla yüzde 4,29'a inerek, 12 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvili yeni günde yüzde 4,33'te dengelenirken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 106,4 seviyesinde bulunuyor.

Küresel belirsizliklerin yatırımcıların güvenli liman varlık talebinin artırmasıyla üst üste rekor kıran altının ons fiyatı dün yüzde 1,3 değer kaybıyla 2 bin 913 dolara düşerken, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 2 bin 917 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışının hemen üzerinde 72,7 dolardan satılıyor.

New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,47, Nasdaq endeksi yüzde 1,35 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,37 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

AVRUPA BORSALARINDA KARIŞIK SEYİR

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlenirken, savunma harcamalarının artırılmasına yönelik açıklamalar yakından takip ediliyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, artan savunma harcamalarının, Avrupa'da daha yüksek mali açıklara ve finansman ihtiyaçlarına yol açacağını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bu ay AB üyesi ülkelerin ortak harcamalarının GSYH'nin yüzde 3'ünün üzerine çıkması gerektiğini söylediği anımsatılan açıklamada, İngiltere'nin savunma harcamalarını 2027'ye kadar Gayri Safi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 2,5'ine çıkarmayı taahhüt ettiği kaydedildi.

Açıklamada, İngiltere'de bu harcamaların denizaşırı yardımlardan yapılacak kesintilerle finanse edileceği ve daha sonra yüzde 3'e çıkarılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Almanya'daki siyasi gelişmeler takip edilirken, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) başbakan adayı CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon hükümetinin kurulması için görüşmelerin yoğunlaştırılacağını bildirdi.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,07 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,11 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,63 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

ASYA BORSALARI POZİTİF

Asya tarafında ise teknoloji hisseleri öncülüğünde Japonya hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, bölge genelinde Nvidia'nın finansal sonuçları bekleniyor.

Trump'ın tarife açıklamalarına karşın, Alibaba'ın yapay zeka altyapısını geliştirmek için 53 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurması bölgede risk iştahını artırdı.

Öte yandan bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da aralık ayı öncü endeks 108,3 oldu.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,7 gerilerken, Güney Kore'de Kospi yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3 yükseldi.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 değer kaybederek 9.451,58 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 36,4430'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 36,4620 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.300 puanın destek, 9.600 ve 9.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

PİYASALARDA TAKİP EDİLECEK VERİLER

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, mart ayı GfK tüketici güven endeksi

15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

16.00 ABD, ocak ayı inşaat izinleri

18.00 ABD, ocak ayı yeni konut satışlar