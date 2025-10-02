Cumhuriyet Gazetesi Logo
Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya soruşturma!

2.10.2025 08:01:00
Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırılar ve Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İsrail askerleri,Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'na saldırı düzenlemiş, aralarında Türk aktivistlerin de bulunduğu çok sayıda aktivisti gözaltına almıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da, filoda bulunan 24 Türk vatandaşının alıkonulmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı neticesinde alıkonulan (24) Vatandaşımız ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeler, 5271 sy. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve 5237 sy. Türk Ceza Kanunu’nun 12/13. Maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' 'Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması', 'Nitelikli Yağma', 'Mala Zarar Verme' ve 'Eziyet' suçları kapsamında soruşturma başlatılmış olup soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

