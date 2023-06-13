Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi’ne Türkiye’den üye olan ilk şehir İzmir

Yayınlanma: 13.06.2023 - 12:54

Güncelleme: 13.06.2023 - 12:54

İzmir’i turizm alanında öncü bir kent yapma hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha atıldı. Turizm sektöründe sürdürülebilirliği ve sosyal sorumluluğu teşvik etmek için UNEP – Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve UNWTO – Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü desteğiyle 2007 yılında kurulan Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi’ne (Global Sustainable Tourism Council - GSTC) Türkiye’den üye olan ilk şehir İzmir oldu.

TURİZM ALANINDA ÖNEMLİ ADIM

Başkan Tunç Soyer bu üyelik sayesinde İzmir’in sürdürülebilir turizm alanında ilk önemli adımı attığını, doğa ve çevre ile uyumlu çalışmaların birer turizm öğesi olarak dünyaya tanıtılacağını ifade etti. Dünyada sürdürülebilir turizme olan ilginin arttığını ve turizmde sürdürülebilirlik ilkelerinin destinasyonların tercih edilmesinde önemli etkenler olduğuna değinen Başkan Soyer, İzmir’in uluslararası sürdürülebilir turizm konseyine üye olarak öncü bir rol üstlendiğini ifade etti.

İZMİR İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT

GSTC, sürdürülebilir seyahat ve turizm için küresel standartlar belirleyerek, sürdürülebilir turizm sertifikasyon kuruluşları için uluslararası akreditasyon hizmeti sağlıyor. Dünyada sürdürülebilir turizmi destekleyen en önemli kuruluşlardan olan GSTC sertifikasyon sistemine dahil olmak İzmir’in doğa ile uyumlu yaptığı çalışmaların turizm alanında bir değere dönüşmesi için önemli bir fırsat teşkil ediyor. Dünya’da Barcelona, Atina, Valencia, Berlin, Florida kentleri ve sürdürülebilir turizm konusunda öne çıkan şehir, il, ülkeler GSTC üyesi. Türkiye’de ise Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) ve Şişli Belediyesi GSTC’ye üye.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Turizm Tanıtım Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında sürdürülebilir turizmi destekleyen çalışmaları hayata geçirmeyi amaçlıyor. İzmir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Planı (SECAP), Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP), Sünger Kent Projesi ve İzmir’in Doğayla Uyumlu Yaşam Stratejisi kapsamında yerelde kalkınmayla birlikte sürdürülebilir kalkınmayı da tespit ve teşvik ediyor.