Kürşad Zorlu'dan 'Halil Konakcı' paylaşımı: Yaklaşım devam ederse çıkarma cezası verilecek
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu son dönemde laikliği hedef alan açıklamalarıyla tepkileri üzerine toplayan imam Halil Konakcı'ya ilişkin açıklama yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca başlatılan incelemede son aşamaya gelindiğini ifade eden Zorlu, Konakcı'nın bu yaklaşımının devam etmesi durumunda çıkarma cezası verilmesinin söz konusu olduğunu aktardı.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu,Türkiye Cumhuriyeti ve laikliği; kadınları ve sanatçıları hedef alan, hilafet çağrısı yapan ve son olarak da Hatay'da Fransız işgalini övdüğü ve nüfusun çoğunluğunun Araplardan oluştuğu şeklindeki paylaşımları nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hakkında inceleme başlatılan İmam Halil Konakcı ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
MUSTAFA SANDAL: ŞARLATAN KILIKLI PROVOKATÖR
Şarkıcı Mustafa Sandal'ın Konakcı'nın “Şeriat istemeyenler kafirdir” sözlerine tepki gösterdiği, “Şimdi de kafir olduk öyle mi? Seni gidi şarlatan kılıklı provokatör… Hadi koçum başka kapıya, yemezler!” şeklindeki paylaşımını alıntılayan Zorlu, Konakçı hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili son durumu paylaştı.
'ÇIKARMA CEZAZSI ALABİLİR'
Zorlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Kıymetli Mustafa Sandal duyarlılığınız için teşekkürler. Nerede ve kim olursa olsun bu ülkenin, Cumhuriyetin kurucu liderine ve Türk Milletinin değerlerine dil uzatamaz!
Biz İYİ Parti olarak en başından bu yana konunun takipçisiyiz. Bugün tarafımıza verilen bilgiye göre söz konusu şahıs hakkında soruşturma son aşamaya geldi. Disiplin cezasının yanı sıra yer değiştirme kararı söz konusu olduğu ifade edildi.
Elbette vatandaşlarımızın merak ettiği gibi şu soruyu da sordum “Peki buna rağmen hala toplumu provake eden açıklamalar yapılmasını neden önlemiyorsunuz?”
“Buyaklaşımın devamı halinde çıkarma cezası verileceği” belirtildi.
İYİ Parti, Cumhuriyet değerlerinin ilelebet savunucusu ve konunun takipçisi olmaya devam edecektir.”
Kıymetli @mustinetnet duyarlılığınız için teşekkürler. Nerede ve kim olursa olsun bu ülkenin, Cumhuriyetin kurucu liderine ve Türk Milletinin????değerlerine dil uzatamaz!— Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) September 14, 2023
Biz İYİ Parti olarak en başından bu yana konunun takipçisiyiz. Bugün tarafımıza verilen bilgiye göre söz… https://t.co/caCLJDbVfX
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