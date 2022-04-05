Kurt Cobain'in ölüm yıl dönümünde unutulmayan Nirvana şarkıları

05 Nisan 2022 Salı, 18:06

Nirvana, 1987'de Aberdeen, Washington'de kurulan Amerikan grunge müzik grubu; gitar ve vokalde Kurt Cobain, bas gitarda Krist Novoselic ve bateride Dave Grohl yer aldı.

1989 yılında çıkardığı ilk albüm Bleach'le sesini pek duyuramayan grup, 1991 yılında çıkardığı Nevermind albümü ile müzik dünyasında tam anlamıyla bir çığır açtı ve X kuşağının ana figürlerinden bir grubu hâline geldi. Billboard 200 number-one album listesinde Michael Jackson'ın milyon dolarlık albümünü tahtından indirdi.

Albümün ilk single'ı "Smells Like Teen Spirit" ilk çıktığı yıllarda dev bir hayran kitlesi oluştu ve kısa zamanlarda dünyanın en popüler şarkılarından biri hâline geldi. Yarattığı etkiyle Amerika'da hair metalin popülaritesini bitirdi.

4/4'lük ritim kalıplarıyla, yalın fakat akılda yer tutan melodileriyle ve vurucu sözleriyle kendine özgün bir tarz oluşturan solist Kurt Cobain, aynı zamanda çalkantılı yaşamı ve uyuşturucu bağımlılığı ile de gündeme gelmişti. 1993 yılında In Utero albümünü çıkaran grup başarısını sürdürdü. 1994 yılında Kurt Cobain'in ölümüyle grup dağıldı.

Nirvana 1990'ların başında Nevermind albümüyle alternatif rock tarzında yeni bir müzik çağı başlattı. 2009 verilerine göre dünya çapında 75 milyondan fazla albüm satışı elde etti. Rolling Stone dergisi grubu tüm zamanların en iyi 100 grup listesine ekledi.

2014'te dünya çapında önemli yer edinmiş Rock/Metal türündeki sanatçı ve grupların dahil olduğu Rock and Roll Hall of Fame kulübüne dahil edildi.

Nirvana her ne kadar üç ana üyesiyle meşhur olsa da Kurt Cobain'in intiharından kısa süre önce grubun çektirdiği bir stüdyo fotoğrafında beş üye olarak görüldü. Pat Smear ikinci gitarist olarak gruba 1993'te katılım yaptı.

Çellist Lori Goldston da Pat Smear gibi 1993'te gruba katıldı. Bu ikili 1993-1994 yılları arasında MTV Unplugged performansı dahil olmak üzere grubun dağılmadan önceki son 70 konserine katkı sağladı.