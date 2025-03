Kurtulmuş'tan 'muasır medeniyetler seviyesi' çıkışı: Aşılması gereken bir hedeftir

Yayınlanma: 12.03.2025 - 17:08

Güncelleme: 12.03.2025 - 17:09

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birinci TBMM Binası'nda '4 Şehir 4 Mekan 4 Akif' Sempozyumu'nun açılışına katıldı. Kurtulmuş, Mehmet Akif Ersoy'un kıyamete kadar Türk milletinin gönlünde yerini koruyacağını kaydederek, "Bizim üzerimize düşen, hem o dönemin şartlarını en iyi şekilde anlamak, hem Mehmet Akif Bey'in Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine yaptığı katkıları en iyi şekilde değerlendirmek ve onun müstesna yerini gelecek nesillere aktarabilmektir. İstiklal Marşı aslında ne bir şiirdir ne de bir marştır. İstiklal Marşı, bizim milletimizin yürekten gelen avazıdır, haykırışıdır. Bağımsızlığı, istiklali ve istikbali için inançlarına değerlerine, vatanına, milletine, dinine, diyanetine ve bayrağına bağlılığının ifadesidir. Kolay kolay mısralara dökülebilecek bir şey değildir. Ancak bu söylediklerimin her birisini, içinde fevkalade güçlü bir şekilde hisseden, bir şair olmanın ötesinde bir ağabey de olan, iyi bir Müslüman olan, iyi bir mücadele insanı olan, iyi bir vatansever olan ve bütün bu özellikleri içselleştirmiş bir mütefekkir olan Mehmet Akif Bey tarafından yazılıdır" ifadelerini kullandı.

''DURDUĞUMUZ ANDA DÜŞEBİLİRİZ''

Kurtulmuş, Türkiye'nin kurumsal kapasitesini geliştirdiğini belirterek, "Nice zorluklar, nice güçlükler, nice yokluklar, nice yoksullukları bizim büyüklerimiz dedelerimiz babalarımız yaşadı. Ama çok şükür bugün geldiğimiz noktada Türkiye hem devletiyle milleti bütünleşmiş vaziyette hem de devletinin bütün kurumsal yapıları kurumsal kapasiteleri güçlenmiş vaziyette. Günümüzün tamamıyla gelişen, değişen küresel rekabet ortamında önemli bir devlet olarak dimdik ayaktadır. Üzerimizdeki sorumlulukların bir asır evvel bu salonu dolduranlardan daha ağır olduğunu hatırlatmak için bunları söylüyorum. Bir asır evvel 'hasta adam' diye nitelendirilen bir Türkiye vardı.

Daha adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmamış bir devletimiz, dağılmış bir Osmanlı cihan devleti vardı. Bir asır evvel 'hasta adam' denilen, elinde silahı olmayan, hastalarını tedavi edecek ilacı olmayan, insanlarını okutacak mektepleri olmayan bir Türkiye'den bugün dünyada her alanda rekabet edebilecek bir Türkiye'ye geldik. Geldiğimiz noktada durmak yok. Durduğumuz anda düşebileceğimiz bir ortamın olduğunu unutmayacağız. Çok daha güçlü, çok daha büyük, her alanda sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'yi kurmak için elimizde her türlü imkan mevcuttur. Ayrıca sadece imkan değil, bölgesel ve küresel şartlar da Türkiye'yi büyük devlet olma mecburiyetinde bırakan şartlardır. Büyük devlet olma yolunda bu yolda inşallah kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

''TÜRKİYE'Yİ ÇOK DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ''

Türk milletinin geldiği hedefleri yeterli görmediğini söyleyen Kurtulmuş, "Yeterli görürsek zaten yerimizde sayarız. Hatta geriye düşeriz. Onun için hep ileriye hedef konulmuştur. Bir asır evvel konulan muasır medeniyetler seviyesi bir hedefti ama kanaatimce artık bugün aşılması gereken bir hedeftir. Bugün Türkiye'nin önündeki esas hedef, yeni bir küresel medeniyetin kurulması için öncülük yapma mecburiyetidir. Biz artık başkalarının bize öğrettikleriyle değil, bizim dünyaya kendi medeniyet değerlerimizle, öğreteceklerimizle dünyanın da önünü açabilecek, dünyanın da önünü aydınlatabilecek bir noktaya geldik. Özelliklerimizi inşallah en güzel şekilde kullanarak bundan sonraki dönemde de Türkiye'yi çok daha ileriye güçlü bir şekilde taşıyacağız.

O milli marşımızın kabul edilmesinden sonra Mehmet Akif'in ve bütün arkadaşlarının ortak bir temennisi vardı. 'Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazmayı göstermesin.' Allah'ın izniyle bir daha bu millet hiçbir şekilde İstiklal Marşı yazmayacaktır. Tam tersi daha güçlü bir ülke olarak, bir asır evvelki bütün şartları ters yüz ederek daha ileriye gideceğiz ve dünyada hakkaniyeti, adaleti, vicdanı, insafı hep birlikte ayağa kaldıracak bir insanlık cephesinin öncüsü olarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.