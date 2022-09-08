“Kurtuluş Mücadelesinin 100. Yılında Aydın” sergisi açıldı
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin “Kurtuluş Mücadelesinin 100. Yılında Aydın” temasıyla düzenlediği resim, şiir ve kompozisyon yarışmasına katılan eserlerden oluşan sergi Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun katılımıyla açıldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin “Kurtuluş Mücadelesinin 100. Yılında Aydın” temasıyla düzenlediği resim, şiir ve kompozisyon yarışmasına efelerin destansı mücadelesinin yansıtıldığı birbirinden güzel eserler katıldı.
Dereceye giren eserler Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun açılışını yaptığı sergi ile vatandaşların ziyaretine açıldı.
Serginin açılışına Başkan Çerçioğlu ile birlikte CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, dereceye giren eserlerin sahibi çocuklar ve aileleri katıldı.
Açılışın ardından sergiyi çocuklarla birlikte gezen ve eserleri inceleyen Başkan Çerçioğlu, Aydınlı çocukların tarihe olan ilgisi ve sevgisiyle oluşan çok güzel eserler ortaya çıktığını belirterek yarışmaya katılan tüm çocukları tebrik etti.
Video Haberler
- Çobanlar için ağaçta otel yaptı
- Rögardan 2 gün boyunca mavi su aktı
- Hakkari'de hareketli dakikalar
- Yardıma itfaiye ekipleri yetişti
- 300 binlik motosikletle ön kapıdan çıkıp gitti
- Minibüsün çarptığı kamyonet takla attı
- Üsküdar'da kamyon devrildi
- Perre Antik Kenti'nde bin yıllık iskelet bulundu
- Çanakkale Boğazı'ndaki gemiden kazazede tahliyesi
- Bursa'da insanlık ölmemiş dedirten olay
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den seçim öncesi yeni hamle
- İsmailağa cemaatinden skandal sözler
- Sigaraya büyük zam geldi
- AKP ve MHP'ye kötü haber...
- CHP'den 'Gürsel Tekin' açıklaması
- İYİ Parti'de istifa
- Fırat ve Laçin arasında darbe tartışması
- Peker'in rüşvet iddiaları AKP'yi karıştırdı
- 'İYİ Parti'ye tuzak kuruyorlar'
- ÇHD davasında tutukluğa devam kararı