Kurultay öncesi CHP MYK'den kritik toplantı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 45 dakika sürdü.
MYK'de, yarın başlayacak ve 3 gün sürecek kurultaya ilişkin son değerlendirmeler yapıldı.
Özel bugün ayrıca Parti Meclisi ve İl Başkanları toplantılarına katılacak.
39. OLAĞAN KURULTAY
CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı yarın başlıyor.
Üç gün sürecek 39’uncu Olağan Kurultay’da CHP, yenilenen parti programını onaya sunacak, genel başkanını seçecek ve yeni yönetim kadrolarını belirleyerek değişim mesajı verecek.
Kurultayda Özgür Özel'in yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılırken, yönetim kadrolarında önemli değişiklikler bekleniyor.