Kurultay sonrası anlamlı paylaşım! İmamoğlu: ‘CHP halktır engelleyemezsin’

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı pazar günü PM ve YDK seçimlerinin ardından sona erdi. 3 gün kurultayın sonucunda CHP Lideri Özgür Özel'in listesiz delinmedi.

Kurultayın ardından partisine desteğini açıklayan CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ HALKIN KENDİSİDİR"

23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan ve hakkında 2 bin 300 yıldan fazla hapsi istenen İmamoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi halkın kendisidir" diyerek "Halkı engelleyemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmasını şu ifadelerle aktardı:

"Cumhuriyet Halk Partisi halkın kendisidir. Halktır halk! Halkı durduramazsın. Halkı engelleyemezsin."