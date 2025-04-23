Kuruluş günü çocuklara ithaf edilen Meclis’te, çocuklar için çok sayıda yasa bekliyor

Yayınlanma: 23.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 23.04.2025 - 04:00

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kuruluş gününü çocuklara bayram olarak armağan ettiği TBMM’de, çocuk haklarıyla ilgili çok sayıda yasa teklifi görüşülmeyi bekliyor.

Zorunlu eğitim süresince ders kitaplarının bütün öğrencilere ücretsiz dağıtılması, öğrencilere ücretsiz günde bir öğün sıcak yemek verilmesi, talep eden öğrencilere ücretsiz bir çift ayakkabı ve palto verilmesi gibi başlıkları içeren yasa önerileri Meclis’in komisyonlarında duruyor.

Türkiye bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı daha kutlarken, Atatürk’ün kuruluş yıl dönümünü çocuklara bayram olarak hediye ettiği Meclis’in komisyonlarında çocuklar için hazırlanan yasa teklifleri görüşülmeyi bekliyor. Meclis’in bir önceki yasama döneminde, 10 Ocak 2020’de TBMM Başkanlığı’na CHP’li Mahmut Tanal’ın sunduğu yasa teklifinde zorunlu eğitim süresince ders kitaplarının bütün öğrencilere ücretsiz dağıtılması, öğrencilere ücretsiz günde bir öğün sıcak yemek verilmesi ve talep eden öğrencilere ücretsiz bir çift ayakkabı ile palto verilmesi öneriliyor. Meclis’in mevcut yasama döneminde, 19 Haziran 2023’te Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na sevkedilen bu teklif, o zamandan beri raflarda duruyor.

CHP’li Ali Gökçek’in Ekim 2024’te okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim veren devlet okullarında eğitim gören öğrencilere her gün bir öğün ücretsiz yemek verilmesi için verdiği yasa teklifi de komisyonda bekleyen öneriler arasında bulunuyor. DEVA Partili Evrim Rızvanoğlu’nun çocukların doğayla uyumlu bir çevrede büyümeleri için verdiği ve ilköğretim ile ortaöğretim kurumlarının en az üçte biri ağaçlandırılmış bahçeye sahip olması zorunluluğunu öngören yasa teklifi de şubat ayından beri Meclis’te bekliyor.

13 YAŞINDAKİ YASA TEKLİFİ

CHP’li Ömer Fethi Gürer’in zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin kırtasiye giderlerinin Milli Eğitim Bakanlığı’nca karşılanması için verdiği yasa teklifi 2 yıldır Meclis’te duruyor. CHP’nin ilk olarak 2012’de TBMM Başkanlığı’na sunduğu ve bu yıl Meclis’teki 13. yaşına basan yasa teklifinde ise ilköğretim okullarında okuyan öğrencilere müfredatın öngördüğü ve kullanılması zorunlu olan kırtasiye malzemelerinin bedelsiz olarak verilmesi öngörülüyor. Öte yandan; Meclis’in Adalet Komisyonu’nda da çocuklara yönelik cinsel istismar suçunu işleyenlere verilen cezaların artırılması, bu suçlarda koşullu salıverme ile denetimli serbestlik gibi hükümlerinin uygulanmaması ve çocukların okula gönderilmemesi hâlinde uygulanan yaptırımların artırılması için verilen yasa teklifleri de raflarda görüşülmeyi bekliyor.