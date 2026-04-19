Kuruluşunun 86’ncı yılında Köy Enstitüleri Samsun’da masaya yatırıldı: Sönmeyecek bir ışık

Türk genel cerrahi uzmanı, yazar ve araştırmacı Alper Akçam, Köy Enstitülerinin kuruluşunun 86. yılı kapsamında Samsun’da düzenlenen etkinlikte konuştu. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Samsun Şubesi tarafından Atakum Belediyesi Hasan Âli Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Anadolu Rönesansı ve Köy Enstitüleri” başlıklı toplantıya katılan Akçam, güncel gelişmeler ışığında Köy Enstitülerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Akçam, “Ülkemizde gencecik öğrencilerimiz ellerine silah alıp okul basmaya, öğretmen ve öğrenci kardeşlerini kurşuna dizmeye giderken Kurtuluş Savaşı ve Köy Enstitüleri üzerine bir kere daha, tüm boyutlarıyla konuşmak zorundayız” ifadelerini kullandı. Akçam, “Köy Enstitülerini anmak, kuru ‘ah-vah’ söylemlerinin ötesinde, bugünümüze ve geleceğimize ışık tutacak ilkeler ve yöntemler bulup çıkarabilmek amacı taşımalıdır” dedi.

‘BÜYÜK BİR DENEYİM’

Konuşmasında Köy Enstitülerini “Anadolu Rönesansı” olarak tanımlayan Akçam, bu kurumların Anadolu halk kültürünü yeniden görünür kıldığını savundu. Cumhuriyetin kurucu kadrolarının öncülüğünde İsmail Hakkı Tonguç ve arkadaşlarının önemli bir eğitim hamlesi gerçekleştirdiğini belirten Akçam, Köy Enstitülerinin yalnızca eğitim alanında değil toplumsal kalkınma açısından da büyük önem taşıdığını kaydetti. Akçam, kapatılmasına karşın Köy Enstitülerinin geride önemli bir miras bıraktığını ifade etti.

Akçam, UNESCO tarafından dünyaya örnek gösterilen bu modelden Türkiye’ye “büyük bir deneyim ve hiç sönmeyecek bir ışık” kaldığını söyledi.