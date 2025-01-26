Kurumdaki liyakatsizlık ve tarikat yapılanması iddiası: AFAD'ta bir sendika belirliyor

Yayınlanma: 26.01.2025 - 12:03

Güncelleme: 26.01.2025 - 12:03

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) liyakatsiz atamalar ve tartışmalı uygulamalarla gündemden düşmüyor. Son olarak Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Şanlıurfa ve Adıyaman gibi 6 Şubat depremlerinin yıktığı kentler başta olmak üzere Türkiye’nin birçok kentine 187 kişi vekaleten atandı. Sınavla yapılması gereken söz konusu alımların doğrudan vekaleten atanması AFAD içinde de tartışmalara neden oldu.

Kurumun tarikat ve cemaatlere bağlı kurumlarla yaptığı işbirlikleri de tepki çekiyor. Cumhuriyet’e konuşan bir AFAD çalışanı, Bolu Kartalkaya'da 78 yurttaşın yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangınında personel yemeğinin tarikatlar ve cemaatler tarafından karşılandığına işaret etti. Barınmanın ise oteller tarafından karşılandığını söyleyen AFAD çalışanı, "Böyle bir durumda AFAD uzman görüşü yazabilir mi?” diye sordu. AFAD içindeki kadrolaşmanın liyakatsız olduğunu söyleyen AFAD çalışanı, “Afet risklerini denetlemesi gereken kurumda, gerçek bir personel yasası çıkarılıp uzman alımı yapılmıyor. İl risk azaltma planlarında otel yangını ya da sanayi yangını gibi oluşabilecek afetlere yönelik bir raporlama yapılmıyor. Vekaleten atamaları tek bir sendikanın güdümünde bürokratlar belirliyor” ifadelerini kullandı.