Kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştüren çeteye 6 ilde operasyon: 21 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kurusıkı tabancaların namlularını değiştirerek ateşli silaha çeviren çeteyi, 11 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

Elebaşılarının F.B. (45) ve H.D. (66) olduğu tespit edilen çeteye üye 21 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli İstanbul, Konya, Hatay, Mersin ve Kilis’te polis operasyon başlattı.

Belirlenen 32 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, F.B. ve H.D.’nin de aralarında bulunduğu 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adres ve araçlarında ekiplerin aramalarında, 10 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 3 bin 102 kurusıkı tabanca, 14 bin 254 şarjör, silah yapımında kullanılan 19 bin 411 parça ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin, sorgularının sürdüğü bildirildi.