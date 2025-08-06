Kuş cenneti yok olacak... Koç Holding ile AKP'li vekilin 'maden' ortaklığı!

Koç Holding ile AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun (FERNAS) ortaklaşa kurduğu DEFAŞ, Kırşehir bulunan ve koruma altında olan Kuş Cenneti Seyfe Gölü kıyısında siyanürle altın madeni aramak için proje hazırladı.

Çevre Bakanlığı’nda da, dün projeye ilişkin inceleme değerlendirme komisyonu toplantısı yapıldı. Karar, üç ay sonrasına ertelendi.

Ankara’ya giden ve bakanlık önünde protesto gösterisi yapan Kırşehirliler, “Havama, suyuma, toprağıma dokunma” sloganı attı. CHP’li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, “Doğa harikası bölgemizde doğayı katledecek altın madeni istemiyoruz” dedi.

TONLARCA ATIK RİSKİ VAR!

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre; kuraklık çeken kentin altın madenciliği ile yaşanamaz hale geleceğini belirten Kırşehir Koruma Platformu Sözcüsü Deniz Gümüşel, “DEFAŞ’ın projesiyle Kervansaray ve Bozçalı dağları şimdiden delik deşik edildi. Uluslararası koruma altında bulunan Seyfe Gölü kurumaya başladı. Bu projeyle, Ankara’nın içme suyu kaynağı da olan Kızılırmak’a bağlı dereler üzerinde 40 milyon ton kapasiteli tehlikeli atık barajı yapılacak” diye konuştu.

DEFAŞ, söz konusu madeni 14 Ocak 2026'da açmayı planlıyor. 60 bin dönüm içinde yeni ocaklar açabileceklerini belirtirken, 32 milyon metreküplük üç zehirli atık barajı inşa edileceği ifade ediliyor.

8 BİN FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR ALAN...

Kırşehir’i Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger de, 8 bin futbol sahası büyüklüğünde alanın madene dönüştürüleceğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Devletin bu işten yıllık kazancı 1.4 milyon lira. Madenin tamamı devlete kalsa da rehabilitasyon maliyeti kazancın üç katı. DEFAŞ dışında Eti Gümüş, Koza, Universal, Eti Bakır da maden açmak için sırada. Altın şirketleri Kırşehir’in kısıtlı su varlıklarına, dağlarına, meralarına, tarım alanlarına, bozkır ekosistemini göz koymuş durumda. Kırşehir’de yaşamı sonuna kadar savunacağız."