Kuşadası Belediyesi, sokak hayvanları için mama üretimine başladı
Kuşadası'nda restoran ve otellerden temin edilen ihtiyaç fazlası yiyeceklerle yapılan mamalar, sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılıyor.
Kuşadası Belediyesi, Kademe Amirliği’nde sokak hayvanları için mama üretim ünitesi kurdu. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları ile restoran ve otellerin yemekhanelerinde arta kalan gıdalar, ekipler tarafından toplanıp kompost teknolojisi kullanılarak sokak hayvaları için mama haline getiriliyor. 500 kilogram atık gıdadan 12 saatte yaklaşık 250 kilogram mama üretiliyor. Mamalar, Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ile sokakta bulunan kedi ve köpeklerin beslenmesinde kullanılıyor.
Projeyi hayata geçirdikleri için çok mutlu olduklarını belirten Kuşadası Belediyesi yöneticilerinden Ethem Kerim, “Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde yıl boyunca yaklaşık 2 bin 500 sahipsiz kedi ile köpeğin bakım ve tedavisini üstleniyoruz. Ayrıca haybulans araçlarımızla hasta ve yaralı sokak hayvanlarının yardımına koşuyoruz. Onların barınma ihtiyaçlarını titizlikle gideriyoruz. Kurduğumuz mama üretim ünitesi sayesinde can dostlarımızın beslenmesine de katkı sağlıyoruz. Ünitemizde mama üretimimiz artıkça bunları hayvanseverlerle paylaşacağız. Can dostlarımız bizlere emanet” diye konuştu.
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