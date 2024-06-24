Kuşadası Belediyesi tatilde fırsatçılara göz açtırmadı

Yayınlanma: 24.06.2024 - 12:43

Güncelleme: 24.06.2024 - 12:43

Aydın’ın Kuşadası ilçesi okulların kapanmasının hemen ardından başlayan 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Kuşadası Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı süresince yurttaşlara daha iyi hizmet vermek amacıyla 7/24 mesai yaptı. 9 günlük bayram tatilinde yapılan hazırlıklar ve alınan önlemler ile plajlar, turistik çarşılar ve sahil şeridi başta olmak üzere kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

GÜNLÜK 370 TON EVSEL ATIK TOPLANDI

Kurban Bayramı tatilinde en yoğun mesai yapan ekiplerin başında Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri geldi. 9 günlük tatil için Kuşadası’nı tercih eden yerli ve yabancı turistlerin kent genelinde bıraktığı tonlarca atığı toplamak için mesai yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bayram tatili boyunca her gün ortalama 370 ton evsel atık topladı. 9 gün boyunca toplam 3 bin 330 ton atık toplanarak düzenli depolama alanına ulaştırıldı. Bayram tatili öncesinde başlayan ek temizlik mesaisi ile ziyaretçilerini pırıl pırıl karşılayan Kuşadası Belediyesi tarafından tatil süresince sunulan kesintisiz temizlik hizmeti memnuniyetle karşılandı.

ÜCRETSİZ ŞEMSİYE VE ŞEZLONG

Ayrıca Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Başkan Ömer Günel'in ilçedeki halk plajlarında şemsiye ve şezlongların ücretsiz yapmasının ardından uygulanmanın aksamadan yürümesi ve fırsatçılara göz açtırmamak için denetimlerini artırdı. Bu kapsamda ekipler, Kadınlar Denizi ve Karaova Mahallesi’nin sahilinde gerçekleştirdikleri kontrollerde vatandaşlara parayla şezlong ve şemsiye sattıklarını tespit ettikleri kişi ve işletmelere idari para cezası uyguladı. Ekipler ayrıca yasak olmasına rağmen park ve yeşil alanlar ile sahillere kurulan çadırları da toplattı.