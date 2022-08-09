Kuşadası Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı!

09 Ağustos 2022 Salı, 16:51

Kuşadası Belediyesi, farklı kademelerinde görev yapan yöneticilerin adını kullanan dolandırıcıların, yurttaşlardan para ve yardım istendiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada; farklı kademelerinde görev yapan yöneticilerin veya çalışanların yurttaşları arayarak çeşitli gerekçelerle para ve yardım taleplerinde bulunmalarının mümkün olmadığı vurgulandı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Dolandırıcılık amacı taşıyan bazı kötü niyetli kişilerin Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’ın adını kullanarak vatandaşlarımızı aradığı ve çeşitli gerekçelerle para ve yardım talebinde bulunduğu belirlenmiştir. Belediyemizde gerek yönetici gerekse de farklı kademelerde görev alanların vatandaşları arayarak para ve yardım talebinde bulunması kesinlikle söz konusu değildir. Yardımsever hemşehrilerimizin kötü niyetli kişilere itibar etmemesi, benzer girişimlere maruz kalanların da acilen kurumumuza, adli mercilere veya kolluk kuvvetlerine başvurmaları önemle rica olunur. Başkan Yardımcımız Oğuzhan Turan tarafından konuyla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Adli makamların da durumun takipçisi olacağından eminiz.”