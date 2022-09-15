Kuşadası Belediyesi’nden eğitime destek
Aydın’da Kuşadası Belediyesi, okulların açılmasıyla birlikte ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye malzemesi desteğinde bulunmaya başladı.
Türkiye genelinde yeni eğitim – öğretim yılı 12 Eylül’de başladı.
Öğrencilerin sıralarına kavuşmasının ardından Kuşadası Belediyesi de ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımında bulunmak için harekete geçti. Bu kapsamda okul yöneticileriyle iletişime geçen ve Güvercin Masaya yapılan başvuruları inceleyen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırtasiye malzemesi ulaştıracağı 240 öğrencinin ismini belirledi.
Okullardan alınan listeler ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan paketlerin velilere teslimine başlandı. Kırtasiye malzemelerini alan veliler Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti. Paketler, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Eylül ayı sonuna kadar dağıtılacak.
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