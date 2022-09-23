Kuşadası Belediyesi'nden iki siteye Atatürk büstü hediyesi

Aydın’da Kuşadası Belediyesi, yurttaşlardan gelen talep üzerine iki siteye Atatürk büstü hediye etti.

İZMİR / Cumhuriyet
23 Eylül 2022 Cuma, 11:26
Kuşadası Belediyesi'nden iki siteye Atatürk büstü hediyesi
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinin Soğucak Mahallesi’nde bulunan Dağcılar Sitesi ve Karaova Mahallesi’nde bulunan Ege Yakası Sitesi yöneticileri Ümran Yılmaz ve Bilgi Tarhan tarafından Kuşadası Belediyesi’ne, Atatürk Büstü talebi geldi. Talep üzerine harekete geçen Kuşadası Belediyesi Kültür Müdürlüğü ekipleri site içerisinde milli bayramlarda toplanmak üzere bir Atatürk Anıtı oluşturmak isteyen site sakinlerinin talebini geri çevirmedi. Ekipler, siteleri ziyaret ederek büstleri site sakinlerine ulaştırdı. 

Dağcılar Sitesi Yöneticisi Ümran Yılmaz talebi sonrasında Kültür Müdürlüğü ekiplerinin çok nazik ve ilgili olduğunu belirterek “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün büstünü site içerisinde milli bayramlarda yaptığımız törenlerde kullanmak için toplanma alanımıza yerleştireceğiz. Sitemizde bir Atatürk anıtı olması hepimizin ortak isteğiydi. Bizi kırmayarak iletişime geçen ve büstleri sitemize kadar getirerek bizlere ulaştıran Kuşadası Belediyesi’ne ve ekiplerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.


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