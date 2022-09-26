Kuşadası Belediyesi’nden kedilere özel tedavi ünitesi
Aydın’da Kuşadası Belediyesi tarafından Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde yapımı tamamlanan 'kedi tedavi ünitesi' faaliyete başladı.
Sokak hayvanlarıyla ilgili yaşama geçirdiği projelerle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, hasta ve yaralı sahipsiz kedilerin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda tedavi edilebilmesi için Kirazlı Mahallesi'nde bulunan Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde özel bir ünite oluşturdu.
Yıl boyunca binlerce sahipsiz kedi ve köpeğin tedavisini ve rehabilitasyonunu üstlenen merkez bünyesinde hayvan severlerin katkısıyla yapılan 110 metrekarelik tesiste aynı anda bakıma muhtaç ve hasta 150 kedi tedavi edilebiliyor. Dört uzman veteriner ile beş veteriner teknisyenin görev yaptığı merkezde, hayvanların barındığı alanların yenilenmesinin ardından yapımı tamamlanarak faaliyete başlayan kedi tedavi ünitesi şu anda Haybulans aracında ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra merkeze getirilen ve uzun süreli tedaviye ihtiyacı olan 40 kediyi ağırlıyor.
Tamamen kedilere özel olan merkezde can dostların tedavileri, hastalıkları ve fiziksel durumlarına göre veterinerler tarafından 'bulaşıcı hastalıklar ve ağır enfeksiyonlar', 'travma', 'ortopedik rahatsızlıklar' ve 'yeni doğan' olmak üzere 4 ayrı bölümde yapılıyor. Uygulanan tedavinin kedilere özel oluşturulan dosyalar aracılığıyla büyük bir titizlikle takip edildiği ünite aracılığıyla sağlıklarına kavuşan kediler tekrar yaşadıkları bölgelere bırakılıyor. Zemini, kış aylarında kedilerin soğuktan etkilenmemesi için özel bir malzemeyle kaplanan tedavi ünitesi kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışması da yürütüyor.
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