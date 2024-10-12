Kuşadası, “Hayat Sokakta” dedi

Yayınlanma: 12.10.2024 - 08:44

Güncelleme: 12.10.2024 - 08:44

Türkiye'nin “sokak” konsepti ile düzenlenen ilk tematik festivali olan Kuşadası Sokak Festivali başladı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da "Lezzet Sokakta", "Eğlence Sokakta", "Müzik Sokakta" ve "Sanat Sokakta" başlıklarında gerçekleşecek olan Kuşadası Sokak Festivali’nin açılışı nedeniyle Tarihi Kervansaray’da düzenlenen basın toplantısına Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, KUSAV Başkanı Levent Köylü, festivalin danışmanı Ayhan Sicimoğlu ve Dünya Şefler Birliği (Worldchefs) Temsilcisi Iulia Dragut katıldı.

“KUŞADASI’NI HARİKA BİR FESTİVAL BEKLİYOR!”

Toplantıda konuşan KUSAV Başkanı Levent Köylü, bu yıl üçüncü kez düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali’nin uluslararası katılım ve nitelikle gerçekleştirilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek “Bu yıl Akdeniz Mutfağı teması üzerine kurulan festivalimiz ile 7 ülkeden kentimize konuk olan birbirinden hünerli 7 şefimizin elinden çıkan tatları deneme fırsatı bulacağız. Festival için kentimize gelen tüm şeflerimize, müzisyenlerimize, sanatçılarımıza ve katılımcılarımıza hoş geldniz diyor, büyük emek gerektiren bir organizasyon olan Uluslararası Kuşadası Sokak Festivaline katkı sunan, destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum” dedi. Festivalin gastronomi dışında sanat, müzik ve eğlence başlıklarında da keyifli gösteri, dinleti ve konserlere ev sahipliği yapacağını ifade eden KUSAV Başkanı Levent Köylü, bu yıl lezzet turları biletlerinden elde edilecek gelirin 29 Haziran 2024'te Kuşadası-Pamucak arasında çıkan orman yangınında zarar gören alanın ağaçlandırlması amacıyla kullanılacağını söyledi. “Harika bir festival bizi bekliyor” diyen Levent Köylü katılımcılara iyi eğlenceler diledi.

“FESTİVALİN BAŞ AKTÖRÜ BAŞKAN ÖMER GÜNEL’DİR”

Festivale üç yıldır danışmanlık yapan Ayhan Sicimoğlu ise üçüncü kez Kuşadası’nda yaşanan festival coşkusuna ortak olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek festivalin dopdolu içeriği ile mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini söyledi. Festivalin uluslararası boyuta taşınmasının sevindirici olduğunun altını çizen Ayhan Sicimoğlu, Belediye Başkanı Ömer Günel'in organizasyonun baş aktörü oldugunu ifade etti. Sicimoğlu, Başkan Ömer Gunel ile KUSAV Başkanı Levent Köylü’ye organizasyonun sürekliliğini sağlama konusunda gösterdikleri kararlılık nedeniyle de teşekkür etti.

“KÜLTÜRLER ARASI DİYALOGA KATKI”

Dünya Şefler Birliği (Worldchefs) Temsilcisi Iulia Dragut, Kuşadası Sokak Festival’nin muhteşem bir içeriğe sahip olduğunu belirterekbu tip organizasyonların kültürlerarası diyaloga ve profesyonel ilişkilere kapı araladığını söyledi. Kendilerini ağırlayan Kuşadası Belediyesi ile KUSAV’a teşekkür eden Iulia Dragut, festivale katıldığı için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

“DOĞRU İŞLER HAK ETTİĞİ DEĞERİ BULUR”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kısa süre içerisinde marka bir organizasyon haline gelen Kuşadası Sokak Festivali’nin gıda konusunda küresel bir otorite ve dünyanın en önemli gastronomi kuruluşu Dünya Şefler Birliği (Worldchefs) tarafından verilen akreditasyon belgesi almasının önemine dikkat çekti. Başkan Ömer Günel, “Bu kentle ilgili kurduğumuz tüm hayallerde yanımızda olan, maddi manevi destek sunan sponsorlarımıza ve katkı veren herkese hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Müziğin, sanatın, eğlencenin ve lezzetin bir arada olduğu böyle bir festivali hayata geçiriyor olmaktan dolayı cok mutluyuz. Doğru işler her zaman hak ettiği yeri yeri ve değeri bulur. Buna inanarak çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Basın toplantısının sonunda Dünya Şefler Birliği Temsilcisi Iulia Dragut, Başkan Ömer Günel’e worldchefs akreditasyon belgesinin takdim etti.

KORTEJ VE KONSER

Ardından geleneksel olarak yapılan ve karnaval havasında geçen kortej yürüyüşünün ardından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanında düzenlenen Necati ve Saykolar konseri ile coşku tavana çıktı. Sevilen rock grubu Necati ve Saykolar, kendilerine has tarzları ve sahne performansları ile birbirinden güzel şarkılarını Kuşadası Sokak Festivali katılımcıları için seslendirdi.

Kuşadası Sokak Festivali 12 Ekim Cumartesi günü Tarihi Kervansaray’da İspanya, Tunus ve Hırvatistan’dan katılan ünlü şeflerin atölyeleri ile devam edecek. Halka açık ve ücretsiz atölyelerin ardından kentin 7 farklı noktasında kurulacak lezzet durakları turu başlayacak. Katılımcılar, lezzet duraklarında 7 Akdeniz ülkesinden konuk olan ünlü şeflerin hazırladığı yemeklerin tadına bakma fırsatı bulacak.