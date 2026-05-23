Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kuşadası’nda Türk bayrağını kepenkten söken kişiye adli kontrol

Kuşadası’nda Türk bayrağını kepenkten söken kişiye adli kontrol

23.05.2026 16:34:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Kuşadası’nda Türk bayrağını kepenkten söken kişiye adli kontrol

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, dükkanın kepenginde asılı olan Türk bayrağını söktüğü için gözaltına alınan M.Y. (43), adliyede akli dengesi yerinde olmadığı için adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Olay, önceki gün saat 03.30 sıralarında, Kuşadası Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Bulvardaki dükkanın kepenginde asılı olan Türk bayrağı, sokaktan geçen kişi tarafından yerinden söküldü.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda polis, kimliğini tespit ettiği M.Y.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Y., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan M.Y., akli dengesi yerinde olmadığı için adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.Y.’nin daha önce Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi.

İlgili Konular: #Kuşadası