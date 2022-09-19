Kuşadası’nda balık kontrolü
Kuşadası Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından pazar yerlerinde bulunan balık tezgâhlarında fiyat ve hijyen denetimi yaptı.
Türkiye’de denizlerdeki av yasağı 1 Eylül’de sona ermesinin ardından balıklar sofraları zenginleştirdi. Yasağın kalkmasıyla birlikte Kuşadası’nda da balıkçı tekneleri avlanmak için denize açıldı. Tezgâhlarda balık çeşidinin bol ve fiyatların uygun olması vatandaşların yüzünü güldürdü.
Tedbiri elden bırakmayan Kuşadası Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte pazar yerlerinde bulunan balık tezgâhlarında fiyat ve hijyen denetimi yaptı. Denetimde, satışa sunulan balıkların fiyat etiketleri kontrol edildi. Ayrıca tezgâhlarda avlanması yasak türlerin olup olmadığı kontrol edildi. Uygunsuz bir durumun belirlenmediği denetimde, balıkçı esnafı hijyen ve saklama koşulları konusunda bilgilendirildi.
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