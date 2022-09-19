Kuşadası’nda balık kontrolü

Kuşadası Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından pazar yerlerinde bulunan balık tezgâhlarında fiyat ve hijyen denetimi yaptı.

İZMİR / Cumhuriyet
19 Eylül 2022 Pazartesi, 14:49
Kuşadası’nda balık kontrolü
Abone Ol google-news

Türkiye’de denizlerdeki av yasağı 1 Eylül’de sona ermesinin ardından balıklar sofraları zenginleştirdi. Yasağın kalkmasıyla birlikte Kuşadası’nda da balıkçı tekneleri avlanmak için denize açıldı. Tezgâhlarda balık çeşidinin bol ve fiyatların uygun olması vatandaşların yüzünü güldürdü. 

Tedbiri elden bırakmayan Kuşadası Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte pazar yerlerinde bulunan balık tezgâhlarında fiyat ve hijyen denetimi yaptı. Denetimde, satışa sunulan balıkların fiyat etiketleri kontrol edildi. Ayrıca tezgâhlarda avlanması yasak türlerin olup olmadığı kontrol edildi. Uygunsuz bir durumun belirlenmediği denetimde, balıkçı esnafı hijyen ve saklama koşulları konusunda bilgilendirildi.


Kuşadası Belediyesi balık av yasağı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler