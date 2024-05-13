Kuşadası’nda Anneler Günü'nde birlik ve dayanışma pikniği düzenlendi

Yayınlanma: 13.05.2024 - 09:20

Güncelleme: 13.05.2024 - 09:21

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cemevi, birlik ve dayanışma pikniğinin 8’incisini Adagöl Doğal Yaşam ve Spor Parkı’nda düzenledi. Etkinliğe, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve birçok vatandaş katıldı. Bu sene düzenlenen etkinliğin Anneler Günü’ne denk gelmesi sebebiyle Başkan Ömer Günel, pikniğe katılan annelerin Anneler Günü’nü kutladı. Katılımın yoğun olduğu piknikte, sahne kurularak müzisyenler eşliğinde halaylar çekildi.

Piknikte, görev süresi boyunca tüm inançlara duyduğu saygıyla hemşehrilerine hizmet ettiğine değinen Başkan Günel, “Sizlerin inançlarına gösterdiğim saygıyı elimden geldiği kadar hizmetle taçlandırmaya çalıştım. 20 yıldan fazladır bitmeyen Cemevi’ni geçen dönem bitirerek bugün hepimizin kullandığı hem bir ibadethane, hem de bir kültür merkezi haline getirdik. İsmim Ömer olsa da başına Ali koysanız da koymasınız da ben sizden bir canım ve hep öyle kalacağım. Bundan sonra da bu bilinçle hizmet etmeye devam edeceğim. Bugün buradan tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum ve hepinize güzel bir pazar diliyorum, afiyet olsun” diye konuştu.