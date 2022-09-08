Kuşadası’nda JES'e karşı direniş sürüyor

08 Eylül 2022 Perşembe, 16:03

Kuşadası’nın tarımsal arazileri ile öne çıkan Kirazlı ve Değirmendere mahallelerinde açılmak istenen iki adet jeotermal kuyu ile ilgili olarak verilen “ÇED gerekli değildir” kararına karşı Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), Kirazlı Küplüce Kalkınma Kooperatifi, Kirazlı Sulama Kooperatifi ve Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği tarafından karşı Aydın İdare Mahkemesi’ne kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davanın ara kararı gereği bölgede bilirkişi incelemesi yapıldı.

“KİRAZLI’DA GES OLMADI JES DE OLAMAZ”

Bilirkişi heyeti tarafından yapılan inceleme sürerken sivil toplum kuruluşları, çevreci dernekler ve kooperatif üyeleri Kirazlı Mahallesi’nde bir araya gelerek JES’e karşı mücadelelerini sürdüreceklerini ifade ettiler. Bölgede yürütülecek jeotermal faaliyetin verimli tarım arazilerine zarar vereceğine dikkat çeken dernekler ve sivil toplum kuruluşları ellerinde taşıdıkları ‘Kirazlı’da GES olmadı JES de olamaz’ sloganının yazılı olduğu pankartlarla tepkilerini dile getirdiler.



"BİLİRKİŞİLER RAPORU BİR AY İÇİNDE HAZIRLAYACAK"

Davanın avukatlarından Cem Altıparmak, bilirkişi incelemesinin bölge açısından olumlu sonuçlanacağına inandığını belirterek “Bilirkişiler bugün iki sondaj sahasını dolaşarak, fotoğraf çektiler. Bölgenin biyolojik ve coğrafi yapısını araştırdılar. Sadece sondaj alanı değil çevresindeki tarımsal arazilerin de incelemesi yapıldı. Keşif sona erince bilirkişi heyeti kendi raporunu hazırlamak için 30 günlük bir süre olacağını belirtti. Biz keşfin faydalı olduğunu düşünüyoruz. Sonucu bekleyeceğiz” dedi.

"JES KUYUSU AÇILIRSA 30 YIL SONRA TARIM ARAZİLERİ İMARA AÇILIR"

Kirazlı Köyü Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Nihat Fırat ise bölgenin birinci derece tarım arazisi olduğunu ifade ederek “Burada herhangi bir sondaj yapılırsa ve ısıtma amaçlı olsun ya da olmasın herhangi bir JES kuyusu açılırsa, 30 yıl sonra tarım arazileri verimini yitirecek ve burası imara açılacak bir bölge durumuna gelecektir. Bugün burada bunun gerçekleşmemesi için toplandık. Bilirkişilerin de doğru olan kararı vereceklerine inanıyoruz” diye konuştu.