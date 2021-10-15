Kuşadası'nda kaçak yapı ile mücadele

15 Ekim 2021 Cuma, 07:23

Kuşadası Belediyesi kaçak yapılaşmayla mücadelesini sürdürüyor. İmara aykırı olduğu tespit edilen yapılara yönelik denetimlerini sıklaştıran ekipler 2.5 yıl içerisinde vatandaşlardan gelen 62 bin 330 kaçak yapı ve ruhsata aykırılık evrakını kayıt altına alarak 5 bin 224’ü hakkında cezai işlem yaptı. Kuşadası Belediyesi ekiplerince 32 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirilirken 338 binanın ise mülk sahipleri tarafından yıkılması sağlandı. Öte yandan yapı ruhsatı alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan 389 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 184. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunuldu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kaçak yapılaşmayla mücadeleyi sürdürdüklerini belirterek “Ekiplerimiz saha denetimleri ile kaçak yapılaşmaya karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geçmişte uygulanan yanlış politikalar kentimizde çarpık yapılaşmaya sebep olmuş. Bizim temel amacımız Kuşadası’nı daha modern ve estetik bir görünüme kavuşturmak. Kentimizin imar planları dahilinde ve belirli bir düzen içerisinde gelişim gösterebilmesi için kaçak yapılaşma ile sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu konuda hiç kimseye iltimas geçilmesi, ayrımcılık yapılması söz konusu olmayacak” diye konuştu.