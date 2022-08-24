Kuşadası'nda Makedonya ve Rumeli rüzgârı esti

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:29

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle her yıl düzenlenen Uluslararası Makedonya ve Rumeli Göçmenleri Folklor Festivali, Kuşadası’nda gerçekleşti. Kuşadalıların yoğun ilgi gösterdiği festivalde çeşitli Balkan ülkelerinden folklor örnekleri büyük beğeni aldı.

İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda gerçekleşen festival Makedon Kud Jane Sandanski folklor ekibi ve Aydın Büyükşehir Belediye Konservatuarı Halk Oyunları Kursiyerleri sahne aldı. Kud Jane Sandanski folklor ekibinin dans gösterisi ile başladı. Ardından Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’a Aydın Büyükşehir Makedonya ve Rumeli Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Turgut Gülmüş tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Daha sonra Aydın Büyükşehir Belediye Konservatuarı Halk Oyunları Kursiyerleri sahnede yöresel müzikler eşliğinde dans gösterisi yaptı.

“YER YÜZÜNÜN CENNETİ KUŞADASI”

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’a plaket takdim eden Turgut Gülmüş “Sevgili Kuşadalılar ve Kuşadası’nda tatil yapan misafirler 19’uncu Uluslararası Makedonya ve Rumeli Göçmenleri Folklor Festivali için yeryüzünün cenneti olan Kuşadası’nda bulunmaktan çok mutluyuz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür ederiz. Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’a ve tüm belediye personellerine de festivale sağladıkları katkılar için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kuşadası Belediyesi Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ise “ Başkanımız Ömer Günel Kuşadası kültür ve sanatın başkenti olacak dedi. Sizleri de Kuşadası’nda ağırlamaktan mutlu ve kıvançlıyız. Belediye başkanımız önderliğinde önümüzdeki yıllarda da sizlere daha güçlü destek vererek sizleri burada tekrar görmek isteriz” diye konuştu.



