Kuşadası'nda 'mobil radar' ile tespit edilen 36 düzensiz göçmen yakalandı

12 Ekim 2022 Çarşamba, 09:56

Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinlen bilgiye göre; Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine iki Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909, KB-4325) görevlendiridi. Harekete geçen ekipler lastik botu durdurdu ve içerisindeki 36 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.