Kuşadası'nda 'mobil radar' ile tespit edilen 36 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında mobil radar tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 36 düzensiz göçmen yakalandı.

İHA
12 Ekim 2022 Çarşamba, 09:56
Kuşadası'nda 'mobil radar' ile tespit edilen 36 düzensiz göçmen yakalandı
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Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinlen bilgiye göre; Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine iki Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909, KB-4325) görevlendiridi. Harekete geçen ekipler lastik botu durdurdu ve içerisindeki 36 düzensiz göçmeni yakaladı. 

Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. 


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