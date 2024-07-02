Kuşadası’nda vandalların son hedefi plajlar oldu
Kuşadası’nda vandalların son hedefi Marina Halk Plajı oldu. Vandallar, bu kez Kuşadası Belediyesi tarafından yurttaşların ücretsiz kullanımı için plaja yerleştirilen güneş şemsiyelerini tahrip etti.
Kuşadası’nda son dönemde parklar ve yeşil alanlar başta olmak üzere kamusal alanlara yönelik yapılan vandalca saldırılara bir yenisi daha eklendi. Önceki gün İkiçeşmelik Mahallesi’nde bulunan Cafer Kotan Yaşam Parkı'nın kameriyelerinin tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmesinin ardından bu kez de Marina Halk Plajı’na yerleştirilen hasır güneş şemsiyeleri yerlerinden sökülerek tahrip edildi.
Sabah denize girmek üzere Marina Halk Plajı’na gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında tepkilerini gizleyemedi. Kuşadası Belediyesi yaptığı açıklamada hukuki olarak konunun takipçisi olacaklarını belirtti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk bayraklarına saldırdılar TIR'ları ateşe verdiler
- Sinan Ateş davasında ilk duruşma sona erdi
- TFF'den Bülent Korkmaz açıklaması!
- 'Sorumlusu muhalefet'
- Murat Kurum bakanlık koltuğuna döndü
- Eylem Tok hakkında kritik karar!
- İl müftüsünden Tanal'a 'Bana ne' yanıtı
- 'AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ünlü spikerle evleniyor'
- Fahrettin Koca'nın görevine son verildi
- Dışişleri'nden Suriye açıklaması