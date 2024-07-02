Kuşadası’nda vandalların son hedefi plajlar oldu

Kuşadası’nda vandalların son hedefi Marina Halk Plajı oldu. Vandallar, bu kez Kuşadası Belediyesi tarafından yurttaşların ücretsiz kullanımı için plaja yerleştirilen güneş şemsiyelerini tahrip etti.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 02.07.2024 - 09:10
Kuşadası’nda vandalların son hedefi plajlar oldu
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Kuşadası’nda son dönemde parklar ve yeşil alanlar başta olmak üzere kamusal alanlara yönelik yapılan vandalca saldırılara bir yenisi daha eklendi. Önceki gün İkiçeşmelik Mahallesi’nde bulunan Cafer Kotan Yaşam Parkı'nın kameriyelerinin tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmesinin ardından bu kez de Marina Halk Plajı’na yerleştirilen hasır güneş şemsiyeleri yerlerinden sökülerek tahrip edildi. 

Sabah denize girmek üzere Marina Halk Plajı’na gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında tepkilerini gizleyemedi. Kuşadası Belediyesi yaptığı açıklamada hukuki olarak konunun takipçisi olacaklarını belirtti. 


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