Kuşadası'nın projesi Bulgaristan'a örnek oldu

Kuşadası Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirdiği projeler, yurtdışında örnek alınmaya başlandı.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2022 Cuma, 06:39
Kuşadası'nın projesi Bulgaristan'a örnek oldu
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Bulgaristan’dan gelen heyet, Başkan Ömer Günel ile bir araya gelerek ülkelerinde engellilere ve ihtiyaç sahibi kişilere yönelik gerçekleştirmeyi planladıkları çeşitli uygulamalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıda, Başkan Ömer Günel’den Kuşadası’nda sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirilen proje ve uygulamalarla ilgili bilgi alan heyet daha sonra engelli ve ihtiyaç sahibi kişilere yönelik ülkelerinde gerçekleştirmeyi planladıkları sosyal yardımlarla ilgili bilgi aktardı. Günel, “Pandemideki şartlar bize çok önemli tecrübeler kazandırdı. Bunların başında özellikle kendi kendine yetebilen bir kent olmak geliyor. Tüm çalışmalarımızı artık bu doğrultuda yapıyoruz. Sizlerle bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak birlikte çalışmayı çok isteriz” diye konuştu.


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