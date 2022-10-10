KUSAV Maffy Caz Onur Ödülü, Hayati Kafe’nin oldu

10 Ekim 2022 Pazartesi, 16:50

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde “Maffy” olarak tanınan dünyaca ünlü Kuşadalı caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay’ın anısını yaşatmak için düzenlenen Maffy Caz Günleri kapsamında Kervansaray’da bir konser gerçekleşti. Caz sanatçısı Hayati Kafe’nin Sibel Köse Quintet ile birlikte sahne aldığı konserin sonunda KUSAV Başkanı Levent Köylü tarafından Hayati Kafe’ye KUSAV Maffy Caz Onur Ödülü verildi.

“İNANIYORUM Kİ MAFFY BİR YERLERDEN BENİ ALKIŞLIYOR”

KUSAV Başkanı Levent Köylü, Hayati Kafe’nin 60 yılı aşkın bir süredir caz hayatı olmasının yanında KUSAV için de büyük bir önem taşıdığını belirtti. Üç yıl önce kurulan KUSAV’ın ilk konuğunun Hayati Kafe olduğuna dikkat çeken Köylü, “Elbette ilk konuğumuzun bir caz sanatçısı olması tesadüf değildi. Vakıf olarak caz müziğine verdiğimiz önemin bir işareti olarak Hayati Kafe’yi ağırladık” dedi. KUSAV Başkanı Levent Köylü’ye teşekkür eden Hayati Kafe ise ödülün kendisini onurlandırdığını söyledi. Muvaffak (Maffy) Falay’ın yakın dostu olduğunu ifade eden ünlü caz sanatçısı Hayati Kafe, “İnanıyorum ki Maffy bir yerlerden beni alkışlıyor” dedi.

Kuşadası Maffy Caz Günleri, 22 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’da Kervansaray’da gerçekleşecek Alain Jean Marie ve Denise King konseri ile sürecek.