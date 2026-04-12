12.04.2026 12:09:00
DHA
Kütahya'da faciadan dönüldü: Takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kütahya’da su tahliye kanalına düşüp takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kütahya-Eskişehir kara yolunun 9’uncu kilometresinde saat 08.30 sıralarında R.A.’nın kontrolünü yitirdiği 41 AAJ 863 plakalı otomobil, yol kenarındaki su tahliye kanalına düşüp, takla attı.

Kazada sürücü R.A. ile yanındaki E.A., K.A., E.N.D. ve yabancı uyruklu S.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

