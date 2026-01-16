Kütahya'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.01.2026 12:09:00
AA
Simav ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Simav-Gediz kara yolunun Kalkan mevkiinde, Simav Özel Eğitim Meslek Okulu'na öğrenci taşıyan N.A. idaresindeki 43 ACM 133 plakalı servis minibüsü ile Ayten Çibuk idaresindeki 43 KH 618 plakalı otomobil, çarpıştı.

Bölgedeki yurttaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle yaralanan minibüsteki 3 öğrenci ile otomobil sürücüsü Çibuk ve yanında yolcu olarak bulunan oğlu, ambulanslarla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Ayten Çibuk, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

