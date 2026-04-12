Kütahya'daki 4.9'luk deprem sonrası Kandilli Rasathanesi raporu yayımlandı: 'Bölge aktif fay hattında'

Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de şiddetle hissedildi.

Kandilli Rasathanesi, yayımladığı raporda bölgenin aktif fay zonlarının etkisinde olduğunu vurguladı.

Karar'da yer alan habere göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre sarsıntının derinliği 5,4 kilometre olarak ölçüldü.

GÜÇLÜ ŞEKİLDE HİSSEDİLDİ

Sığ odaklı gerçekleşen deprem, başta Uşak, Balıkesir, Afyonkarahisar ve Bursa olmak üzere çevre illerde de güçlü şekilde hissedildi ve kısa süreli paniğe neden oldu.

Kandilli tarafından yayımlanan ön değerlendirme raporunda, bölgenin Emet-Gediz ve Simav fay zonlarının etkisi altında bulunduğu belirtildi. Kuzeydoğu-Güneybatı doğrultulu aktif fay hatlarının yer aldığı bölgede geçmişte de 6 ile 7 büyüklüğünde depremler meydana geldiği, özellikle 1970 yılındaki 7 büyüklüğündeki Gediz depreminin bu hareketliliğin önemli bir örneği olduğu ifade edildi.

Raporda ayrıca yurttaşlara afetlere karşı hazırlıklı olunması, binaların dayanıklılığının kontrol edilmesi ve acil durum planlarının oluşturulması çağrısında bulunuldu.