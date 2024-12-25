Kütahya Gediz’de acı olay: Karı koca kazada hayatını kaybetti
Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan çift hastanede yaşamını yitirdi.
Gediz-Uşak kara yolu üzerinde, Erdoğmuş köyünden Gediz yönüne seyreden S.U. yönetimindeki 43 LD 422 plakalı araç, jandarma kavşağında Gediz’den Uşak yönüne giden O.A. idaresindeki 35 BLC 168 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle 43 LD 422 plakalı araç orta refüje savrulurken, sürücü S.U. ile yanındaki eşi E.U. araçta sıkıştı. İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu yaralılar araçtan çıkarıldı.
KURTARILAMADILAR
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan karı-koca, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, bugün Erdoğmuş köyünde toprağa verilecek. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Etiketler: #Kütahya
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