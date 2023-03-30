Kütahya'da ambulans devrildi: 3 sağlık personeli yaralı
Kütahya'da yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli yaralandı.
Kütahya-Tavşanlı karayolu 23’üncü kilometresinde meydana gelen olayda, hasta sevkinden döndüğü belirtilen Ahmet Can (36) idaresindeki ambulans, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole uçtu.
Devrilen ambulanstaki sürücü ile birlikte sağlık personeli Samed Çelik (28) ve Kadir Toğrul (29) yaralandı.
Yaralılar, ihbarla gelen meslektaşlarının müdahalesi ile Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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