Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

AA
Yayınlanma: 03.07.2023 - 15:32
Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Demiröz mevkisindeki tarlasında çalışan Hüseyin Cengiz'in (67) kullandığı traktör dereye devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, traktörün altında kalan Hüseyin Cengiz'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cengiz'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Altıntaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


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