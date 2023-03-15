Kütahya'da kimyasal madde yüklü TIR devrildi
Kütahya'da, kontrolden çıkan kimyasal madde yüklü TIR, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada ters dönen TIR'ın şoförü, yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında, Kütahya-Eskişehir yolunun 19'uncu kilometresinde meydana geldi. Kütahya'ya gidilen kimyasal madde yüklü TIR, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp, ters döndü. Kazada şoför yaralandı, dorsesindeki kimyasal maddenin bir kısmı da yola saçıldı.
İhbarla bölgeye polis, itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen şoför, ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Eskişehir-Kütahya yolu, bir süre trafiğe kapanırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Yol, yapılan temizlik çalışması ve aracın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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