Kütahya'da kimyasal madde yüklü TIR devrildi

Kütahya'da, kontrolden çıkan kimyasal madde yüklü TIR, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada ters dönen TIR'ın şoförü, yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 11:48
Abone Ol google-news

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Kütahya-Eskişehir yolunun 19'uncu kilometresinde meydana geldi. Kütahya'ya gidilen kimyasal madde yüklü TIR, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp, ters döndü. Kazada şoför yaralandı, dorsesindeki kimyasal maddenin bir kısmı da yola saçıldı.

İhbarla bölgeye polis, itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen şoför, ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Eskişehir-Kütahya yolu, bir süre trafiğe kapanırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Yol, yapılan temizlik çalışması ve aracın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



kimyasal Kütahya TIR

İlgili Haberler

Büyükçekmece Barajı’na akan derede kimyasal atık şüphesi

Büyükçekmece Barajı’na akan derede kimyasal atık şüphesi
Son Dakika: Ankara'da Kimyasal madde üreten fabrikada yangın: 1 ölü, 3 yaralı

Son Dakika: Ankara'da Kimyasal madde üreten fabrikada yangın: 1 ölü, 3 yaralı
Mersin'de kimyasal atık bırakılan dere, kırmızı akmaya başladı

Mersin'de kimyasal atık bırakılan dere, kırmızı akmaya başladı

En Çok Okunan Haberler