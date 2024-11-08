Kütahya'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu: Gözaltılar var!
Kentte masaj salonlarına yönelik soruşturmada 3 adrese gerçekleştirilen operasyonlarda 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek’ suçlamasıyla H.Ç. ile N.K. adlı şüpheliler gözaltına alındı. İşletmelerde çalıştırılan 2’si küçük yaştaki 7 kadın kurtarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 'fuhuş, fuhşa aracılık, teşvik veya zorlama' suçlarının işlendiği iddiasıyla masaj salonlarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. İl genelin geçen günlerde yapılan operasyonların ardından tanık ifadeleri doğrultusunda 3 masaj salonuna daha baskın yapıldı.
KIZ ÇOCUĞU FUHUŞ YAPARKEN YAKALANDI
Eş zamanlı yapılan operasyonlarda kız çocuklarının da fuhşa zorlandığı tespit edildi. ‘Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek’ suçlamasıyla H.Ç. (40) ile N.K. (48) adlı şüpheliler gözaltına aldı. İşletmelerde çalıştırılan 2’si küçük yaştaki 7 kadın kurtarıldı.
"BEN DE ONA MASAJ YAPTIM" SAVUNMASI
Küçük yaştaki kız çocuğu ile fuhuş yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, “Yemin ediyorum fuhuş yapmadık. Bacaklarım ağrıyor deyince, ben de masaj yapayım dedim” diyerek kendini savundu.
Masaj salonu sahibi H.Ç. ise müşteriye, “Ben ne yapacağım şimdi. Onların suçunu ben niye çekiyorum” diyerek tepki gösterdi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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