Kütahya'da 'fuhuş' operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Kütahya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 3 Kasım'da, fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması, bu suçu işleyenlerin yakalanması amacıyla 3'ü masaj salonu 12 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan Erhan D. (23), Burak Ç. (22), Hami İ. (33) çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda ele geçirilen dijital materyalin içeriğinde masaj salonunda çekilmiş müşterilere ait gizli kamera kayıtları bulundu.
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