Kütahya’da orman yangını çıktı
Kütahya’nın Emet ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Küreci köyü Kırandere mevkiinde orman yangını çıktı.
Bölgeye 2 helikopter ve çok sayıda arazöz ve söndürme ekipleri sevk edildi. Yangının geniş bir alanda etkili olduğu öğrenildi.
Yurttaşların da ormanlık alandaki yangına müdahaleye yardım ettiği öğrenildi.
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