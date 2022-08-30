Kütahya’da sağanak yağış sele neden oldu, kırık köyünde evleri ve samanlıkları su bastı
Kütahya’da sağanak yağış, Domaniç ilçesine bağlı Kırık köyünde sele neden oldu. Can kaybı yaşanmayan sel nedeniyle bazı evlerin bodrum katlarını ve samanlıkları su bastı.
Kütahya’da dün akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Domaniç ilçesine bağlı Kırık köyünde dolu yağışı ile başlayan ve ardından sağanakla devam eden yağışlar, köyde sele neden oldu. Sel sularının şiddetiyle pek çok evin bodrum ve samanlıklarını su basarken çöp konteynerleri sürüklendi, yollar aşındı, traktörler ve iş makineleri sel sularının taşıdığı toprağa gömüldü.
CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI
Köy muhtarı Ceyhun Sağlam, felaketin ardından yaptığı açıklamada, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını söyledi. Bodrum katların ve samanlıkların sular altında kaldığını kaydeden Muhtar Sağlam, felaketin hemen ardından İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışma başlattığını belirterek, "Dün başlayan çalışmalar bugün de sürüyor. Hasar gören yollar ve köyümüzün dere yatağı temizlenecek. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz" dedi.
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