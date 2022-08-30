Meteoroloji'den sağanak uyarısı

30 Ağustos 2022 Salı, 07:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Tekirdağ, Kırklareli, Eskişehir, Bolu ve Karabük çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimleri ve Eskişehir'in batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusu ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 21°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 24°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 22°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 18°C, 33°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 23°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 25°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 24°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 23°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 21°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 18°C, 37°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 18°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 31°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 20°C, 35°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 16°C, 34°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 26°C, 30°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 9°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 19°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 41°C

Az bulutlu ve açık