Kütahya'da Samet Koyun 18 yaşında muhtar oldu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinin 2 bin nüfuslu Hisar Mahallesi’nde Samet Koyun (18) yerel seçimlerde 10 adayı geride bırakarak muhtar seçildi.

DHA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 13:11
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Domaniç ilçesi Hisar Mahallesi’nde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde mevcut muhtar Cahit Demiröz, yeniden adaylık başvurusu yapmadı. Yerine 2 bin nüfuslu mahalleyi yönetmek için 11 kişi aday oldu.

Seçimleri aldığı 160 oyla birinci tamamlayan lise mezunu Samet Koyun yeni muhtar seçildi. Samet Koyun, aday olacağı zaman genç yaşı nedeniyle kimsenin kendisine inanmadığını söyledi.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Seçim çalışmalarını tamamladıktan sonra sandıktan birinci çıkan Koyun, görevi eski muhtar Cahit Demiröz’den devraldı. Çok heyecanlı olduğunu ifade eden Samet Koyun, “Beni destekleyenler Fatih'in İstanbul’u fethettiği yaşta olduğumu söyledi. İyi bir seçim dönemi geçirdik. 11 adayın olduğu seçim 8 oy farkla kazandım. Mahalle hizmet etmek için çok heyecanlıyım” dedi.

Mahallede 3 dönem muhtarlık yapan Cahit Demiröz ise “İlçemizin en büyük mahallesi olan Hisar Mahallesi muhtarlığını 3 dönem yaptım. Kendi isteğimle son seçimlerde de aday olmadım. Rozetimi Domaniç’in en genç muhtar adayına devretmekten gururluyum, Allah utandırmasın” diye konuştu.


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