Kutlama yaparken ateşlediği silahla oğlunu vurdu
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında havaya ateş açan Yaşar B. (57), tabancasındaki son mermiyi düşürmeye çalışırken oğlu Furkan B.’yi (21) boynundan vurdu.
Olay, Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında havaya ateş açan Yaşar B., iddiaya göre son mermiyi düşürmek için tabancasını yere doğrultup tetiğe bastı.
Tabancadan çıkan mermi yerden sekerek, bankta oturan oğlu Furkan B.'nin boynunu sıyırdı. Çevredekilerin özel araçla kaldırdığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Furkan B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaşar B. gözaltına alındı, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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