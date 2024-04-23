‘Kuvayı Millîye’ Şehri Balıkesir, yıllar sonra 23 Nisan’ı büyük coşkuyla kutladı

Yayınlanma: 23.04.2024 - 18:01

Güncelleme: 23.04.2024 - 18:02

Balıkesir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yıllar sonra coşkuyla kutlandı. Binlerce Balıkesirli, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile birlikte Kuvayı Milliye Meydanı’ndan başlayan kortejle; Vasıf Çınar Caddesi, Gar Meydanı, Milli Kuvvetler Caddesi, Anafartalar Caddesi, Kızılay Caddesi ve Atatürk Parkı güzergahlarında hep birlikte yürüdü. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandosu’nun marşlarına eşlik ederek ellerindeki Türk Bayraklarıyla Atatürk Anıtı’nın önüne kadar gelen Balıkesirliler, çocuklar için çeşitli etkinlikler içeren organizasyonda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

‘COŞKU ARTARAK DEVAM EDECEK’

Atatürk Anıtı önünde konuşan Başkan Ahmet Akın, “Bu coşku artarak devam edecek söz veriyorum. 23 Nisan; ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyen Gazi Mustafa Kemal’in liderliğinde, Yüce Milletimizin bağımsızlığını, dünyaya ilan ettiği bir milattır. 23 Nisan; barışın, sevginin ve umudun en güzel temsilcileri kıymetli çocuklarımızın bayramıdır. Atatürk’ün Türk Milleti’nin bağımsızlığını ve geleceğini emanet ettiği sevgili çocuklar, bugün sizin gününüz. Gözlerinizdeki ışık, yüzündeki gülümseme hiç eksilmesin. Balıkesir olarak bu yıl; 23 Nisan’ı çok daha güçlü, çok daha heyecanlı ‘Kuvayı Millîye Şehrine’ yakışır bir coşkuyla kutluyoruz” dedi.

‘YAŞASIN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’

Büyükşehir Belediyesi olarak, her çocuğa ‘eşit fırsatlar sunan bir şehir’ hedefleri olduğunu vurgulayan Akın, şunları söyledi:

“Bu hedefe ulaşmak için en iyi eğitim imkanlarını sunacak, kıymetli çocuklarımızın yenilikçi fikir ve hayallerini daima destekleyeceğiz. Balıkesir’imizi onlar için daha sağlıklı, mutlu ve güvenli bir hale getireceğiz. Eğitim merkezlerinden kreşlere, spor sahalarından okullarımızın fiziksel şartlarının iyileştirilmesine, eğitim ve kırtasiye desteklerinden kültür ve sanat faaliyetlerine kadar her alanda evlatlarımızın yanında olacağız. Balıkesir'imizde bir Çocuk Meclisimiz olacak. Balıkesir'imizde Tıbbiyeli Hikmet Çocuk Tıp Merkezimiz olacak. Sözlerimi Ulu Önder Atatürk’ün bir deyişiyle bitirmek istiyorum; ‘Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz; geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz’ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Hepinizle gurur duyuyorum, yolunuz ve bahtınız açık olsun.”