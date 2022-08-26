"Kuyruklara düşürenler utansın"
Bankaların verdiği promosyonları almak için saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalan yurttaşlar, “Emeklinin hali bu işte. Askıda ekmek, ve ucuz ürünlerin peşinde koşuyoruz. AKP, üç kuruş yaptığı zamla övünüyor. Gelsin bu maaşlarla geçinsin. Bizi bu hale koyanlar utansın” dedi.
Ülkede yaşanan kriz sonrası geçinemeyen emekli yurttaş, bankaların verdiği promosyonları almak için saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalıyor. Saatlerce sıcak altında, kendilerine sıranın gelmesini, metrelerce oluşan kuyruklarda bekleyen yurttaş, “Emeklinin hali bu işte. Askıda ekmek, ve ucuz ürünlerin peşinde koşuyoruz. AKP, üç kuruş yaptığı zamla övünüyor. Gelsin bu maaşlarla geçinsin. Bizi bu hale koyanlar utansın” diyerek tepki verdi. 73 yaşındaki bir teyze ise “Alacağım promosyonu torunumun okul masrafları için harcayacağım. Bayramda kendisine harçlık veremediğim için çok üzülmüştüm” diye konuştu.
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