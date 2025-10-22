Kuyuda bulunan cesedin 17 yaşındaki kıza ait olduğu ortaya çıktı: 6 şüpheli gözaltında!

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Koramanlar köyünde hayvanlarını otlatmak için araziye gelen köylüler tarafından 4 metre derinliğindeki kuyuda bir kadın cesedi bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından otopsi için morga kaldırılan cesedin 12 Ekim tarihinden itibaren kayıp olan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'ya ait olabileceği ihtimali üzerine ailesi Çaycuma Devlet Hastanesi'ne çağrıldı. Aile cesedin kızlarına ait olduğunu teşhis etti.

Akkuzu'nun cesedi kesin ölüm sebebinin araştırılması için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KATİL ZANLISI AYDIN'DA YAKALANDI

Akkuzu'nun kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak rapor doğrultusunda belli olacağı öğrenildi.

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Olayın faili olduğu öne sürülen ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen D.B. de Aydın'da yakalanarak gözaltına alındı. D.B.'nin Zonguldak'a getirileceği öğrenildi.

Hasret Akkuzu'nun cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından köyüne defnedilmesi bekleniyor.