Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 20.07.2023 - 23:30

Güncelleme: 20.07.2023 - 23:30

Alınan bilgiye göre, Müftü Mahallesi Demirciler Sokak'ta bulunan kuyumculara gelen 4 kişi, ellerindeki sahte altınları satmaya ve başka ürünlerle değiştirmeye çalıştı.

Bir kuyumcunun kendisine verilen altın bileziğin sadece dışının altın kaplama olduğunu tespit etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

İlçeye şehir dışından geldikleri belirlenen 3 şüpheli kısa sürede yakalandı. 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.